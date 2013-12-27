Оппозиция выступила против законопроекта в парламенте.

Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране. Парламент республики подготавливает законопроекты, которые разрешат ввод в страну зарубежных военнослужащих с собственным оружием. Оппозиция выступила против принятия данного документа.

Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии…К авторам огромная просьба отозвать эти проекты. Вадим Фотеску, депутат партии "Шор"

Напомним, что правительство планирует внести поправки в молдавские законы о государственной границе и о порядке использования физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В документах может появиться пункт о том, что защищать рубежи республики Кишиневу могут помогать иностранцы. Им разрешат ввозить, носить и использовать на территории страны оружие. При этом предложения оппозиции поддержали только 29 местных законодателей, большинство выступило за проект кабмина.

Премьер Молдавии призвала жителей страны экономить газ из-за роста тарифов.

Фото и видео: парламент Молдавии

