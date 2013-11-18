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Премьер Молдавии призвала жителей страны экономить газ из-за роста тарифов

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Наталья Гаврилица рассказала о том, что власти страны наде.тся на экономное расходование энергоресурсов в стране.

Премьер-министр Молдавии призвала жителей страны экономить газ и электроэнергию из-за роста тарифов. Соответствующее заявление Наталья Гаврилица сделала перед местными журналистами на правительственном брифинге. Она обратилась к домовладельцам, экономическим агентам и местной власти с призывом внести правки в образ потребления энергетических ресурсов.

Эта выросшая цена должна превратиться в новый образ потребления. Нужно понять, что мы не производим энергию — нужно готовиться к зиме менять структуру потребления.

Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Чиновница отметила, что на данный момент Молдавия не обладает собственными запасами газа и закупает электроэнергию. Власти могут лишь поддерживать инициативы, направленные на экономное расходование ресурсов. В будущем чиновники планируют разработать проект точечной поддержки электроэнергии и экономических агентов.

Премьер Молдавии сообщила о переговорах с "Газпромом" о пересмотре контракта.

Фото и видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova

Теги: газ, молдавия, наталья гаврилица, экономия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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