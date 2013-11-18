Премьер Молдавии сообщила о переговорах с "Газпромом" о пересмотре контракта

Наталья Гаврилица назвала направления работы по газовым контрактам.

Премьер-министр Молдавии сообщила о переговорах с российской компанией "Газпром" о пересмотре контракта. Во время правительственного брифинга Наталья Гаврилица не исключила возможность изменения условий по поставкам газа из РФ из-за высокой стоимости на энергетические ресурсы для небогатой республики. Также Кишинев работает над вопросом альтернативных источников поставок и отсрочки задолженности по потребленным ресурсам.

Ведутся дискуссии с поставщиком, в том числе через административный совет, были направлены просьбы…Мы пытаемся обсудить возможность, обсудить некоторые условия контракта, хотим понять, есть ли открытость для их пересмотра. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Напомним, что в 2021 году в газовом контракте между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром" стороны изменили формулу определения закупочной цены ресурсов. Она стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка. По мнению Кишинева, такие условия помогут стране больше сэкономить, но после ситуация кардинально ухудшилась.

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Фото и видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova