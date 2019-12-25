Президент Молдавии рассказала о том, что страна стремится к защите, а не войне.

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада и Евросоюза. Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала Pro TV Chisinau.

От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом. Майя Санду, президент Молдавии

Политик подчеркнула, что республиканские власти проанализируют возможность принятия военной помощи от иностранных коллег. Санду не исключила, что речь идет не только о поддержке Брюсселя, но, возможно, от какой-то другой страны. Президент полагает, что национальная армия Молдавии должна быть хорошо вооружена. При этом Кишинев не хочет войны, а намерен лишь защитить себя.

Президент Молдавии считает, что Россия должна отсрочить выплату долга за газ.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau

