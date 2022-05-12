Майя Санду рассказала о том, что долги страны по энергетике копились много лет.

Президент Молдавии считает, что Россия должна отсрочить выплату долга за газ. Таким мнением глава государства поделилась с местными журналистами с телеканала TVR Молдова. Она призвала российскую сторону не настаивать на возвращении республикой задолженности за потребленные энергетические ресурсы в сложный экономический период для страны.

Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли…На лицо политический подход. Майя Санду, президент Молдавии

Политик добавила, что республика пока не готова отказываться от российского природного газа из-за низкой покупательской способности местных потребителей. Санду уверена в том, что клиенты не смогут оплачивать более дорогостоящее топливо, приходящее от Запада.

Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен.

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