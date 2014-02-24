Майя Санду сообщила об экономическом и энергетическом кризисе в республике.

Молдавия запросила у ЕС дополнительную финансовую поддержку из-за роста цен. Соответствующее заявление сделала в эфире местного телеканала TVR Moldova глава государства Майя Санду. Политик напомнила, что страна попала в экономический и энергетический кризисы.

Мы продолжаем просить от ЕС о бюджетной поддержке, чтобы у правительства было достаточно ресурсов для оказания помощи социально-уязвимым семьям. Майя Санду, президент Молдавии

Политик заметила, что Кишинев заинтересован в привлечении европейских инвестиций для укрепления энергетического сектора республики. Совместно с Брюсселем обсуждается вопрос роста квот на продовольствие, которое страна может реализовывать на Восточном рынке. По данной проблеме уже готово техническое решение, но теперь эксперты ждут принятия политического постановления.

ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии.

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