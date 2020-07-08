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ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии
Сегодня, 12:36
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ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии

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Шарль Мишель рассказал о помощи Брюсселя Кишиневу в экономическому плане.

ЕС намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в рамках своего рабочего визита в Кишинев сделал лидер Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник заметил, что Брюссель продолжит помогать республике в различных областях. Речь идет об экономических направлениях деятельности, включая энергетику. В ЕС поддерживают реформы республики, направленные на достижение европейских стандартов работы.

Мы продолжим поддерживать партнерство с Молдавией, чтобы приблизить ее к ЕС. Мы хотим поддержать усилия по выполнению условий, которые нужны для получения статуса.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что президент Молдавии Майя Санду подписала официальную заявку на вступление республики в Европейский союз еще 3 марта. Власти страны  22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник первой части для получения Молдавией статуса кандидата.

Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии.

Фото и видео: European Commission

Теги: евроинтеграция, евросовет, евросоюз, молдавия, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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