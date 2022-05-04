Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии

Глава Европейского совета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии. С соответствующим обращением Шарль Мишель выступил на совместном брифинге в Кишиневе при участии президента Майи Санду. По мнению иностранца, следует избегать такой деятельности и действий, которые могут привести к нагнетанию обстановки в непризнанном регионе и на территории республики.
Для нас крайне важно избежать любой эскалации, мы не думаем, что было бы разумным выступать с провокационными заявлениями по ситуации в Молдавии и Приднестровье.
Шарль Мишель, глава Евросовета
В ЕС поддерживают все усилия, направленные властями на обеспечение региональной стабильности, а также на предотвращение провокационных инцидентов.
ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдавии.
Фото и видео: European Commission
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