Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии

Шарль Мишель рассказал об устремлениях по стабилизации обстановки в регионе.

Глава Европейского совета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии. С соответствующим обращением Шарль Мишель выступил на совместном брифинге в Кишиневе при участии президента Майи Санду. По мнению иностранца, следует избегать такой деятельности и действий, которые могут привести к нагнетанию обстановки в непризнанном регионе и на территории республики.

Для нас крайне важно избежать любой эскалации, мы не думаем, что было бы разумным выступать с провокационными заявлениями по ситуации в Молдавии и Приднестровье. Шарль Мишель, глава Евросовета

В ЕС поддерживают все усилия, направленные властями на обеспечение региональной стабильности, а также на предотвращение провокационных инцидентов.

ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдавии.

Фото и видео: European Commission