ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдавии

Шарль Мишель рассказал о мерах помощи Кишиневу.

Евросоюз изучает возможности предоставления дополнительной военной помощи для Молдавии. Такой информацией в рамках брифинга с журналистами в Кишиневе поделился лидер Европейского совета Шарль Мишель. Он находится в республике с официальным рабочим визитом. Чиновник призвал избегать напряженности и эскалации в регионе непризнанного Приднестровья.

Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье. Шарль Мишель, глава Евросовета

Власти Молдавии надеются на увеличение допуска сельхозпродукции страны на рынок ЕС.

Фото и видео: European Commission