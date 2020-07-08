  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:41
94
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдавии

0 0

Шарль Мишель рассказал о мерах помощи Кишиневу.

Евросоюз изучает возможности предоставления дополнительной военной помощи для Молдавии. Такой информацией в рамках брифинга с журналистами в Кишиневе поделился лидер Европейского совета Шарль Мишель. Он находится в  республике с официальным рабочим визитом. Чиновник призвал избегать напряженности и эскалации в регионе непризнанного Приднестровья.

Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Власти Молдавии надеются на увеличение допуска сельхозпродукции страны на рынок ЕС.

Фото и видео: European Commission

Теги: военная помощь, евросовет, евросоюз, молдавия, приднестровье, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии