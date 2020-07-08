Власти Молдавии надеются на увеличение допуска сельхозпродукции страны на рынок ЕС

Майя Санду рассказала о помощи, которую Евросовет может предоставить Кишиневу.

Власти Молдавии надеются на увеличение допуска сельхозпродукции страны на внутренний рынок Евросоюза. Соответствующее заявление во время брифинга в Кишиневе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем сделала президент республики Майя Санду.

Мы надеемся на открытие рынка ЕС для фруктов из Молдавии и других продуктов, которые больше не могут поставляться на восточные рынки, закрытые из-за военных действий...Более углубленная интеграция наших рынков повысит устойчивость молдавской экономики в условиях войны. Майя Санду, президент Молдавии

По мнению лидера страны, упразднение региональных тарифов для молдавской продукции, а также расширение перечня по допуску на рынки ЕС станет большой помощью для отечественных производителей. Президент Молдавии попросила Брюссель также расширить допуск для представителей транспортной отрасли экономики. Сейчас они оказались заблокированными из-за конфликта на Украине. Санду призвала ЕС быть открытыми по вопросу европейской интеграции Кишинева к единой платежной зоне, а также допустить мобильных операторов Молдавии к европейской сети роуминга.

Эксперты прокомментировали последние заявления Майи Санду.

Фото и видео: European Commission