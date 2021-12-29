МВД объявило в федеральный розыск Олега Навального

Основание для розыска указывается как "разыскивается по статье УК".

Министерство внутренних Дел РФ объявило в федеральный розыск Олега Навального – брата основателя ФБК* Алексея Навального**. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства, пишет "РИА Новости".

Основание для розыска указывается как "разыскивается по статье УК", однако о какой статье Уголовного кодекса России идет речь не уточняется.

Напомним, накануне ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание на реальное. Ведомство считает, что он не исполняет должным образом требования по условному приговору, а именно не исполняет ограничения.

Суд дал Навальному за нарушение санитарных норм год условного срока. Было установлено, он призывал людей приходить на несогласованную акцию 23 января 2021 года, которая состоялась в Москве, тем самым нарушив рекомендации по борьбе с COVID-19.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию WOT Foundation***.

Алексей Навальный* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ФБК** (Фонд борьбы с коррупцией**) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории РФ.

WOT Foundation*** - организация, признанная нежелательной на территории РФ.

Фото: Telegram / SHOT, Instagram / navalny_inmate