Генпрокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation

Деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, считают в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ сообщила о признании нежелательной для России деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Генпрокуратурой были изучены материалы, касаемые WOT Foundation, после чего был сделан вывод о том, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации <…> принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"), Республика Польша. из сообщения Генпрокуратуры РФ

Об этом решении проинформировано министерство юстиции России. Ведомство внесет WOT Foundation в реестр нежелательных организаций.

WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, совещаний, а также проводит многочисленные конкурсы. Осенью 2019 года при ее поддержке был организован Форум Бориса Немцова, который проходил в Варшаве.

Ранее Алексея Навального* и Любовь Соболь* внесли в перечень террористов и экстремистов.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото: Генпрокуратура РФ