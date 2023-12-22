Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу

Американец будет под стражей до 30 июня.

Московский городской суд продлил срок ареста журналисту издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому на территории России в шпионаже. В пресс-службе инстанции пояснили, что фигурант расследования будет находиться под стражей до 30 июня.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу. судебная инстанция

Ранее тема возможного обмена американского гражданина Эвана Гершковича была затронута в интервью российского президента Владимира Путина иностранному журналисту Такеру Карлсону. Тогда глава государства упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь велась о Вадиме Соколове (Красикове), который отбывает пожизненный срок за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили. Однако напрямую официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил эти сведения.

НАТО призвала Россию освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы