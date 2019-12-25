В Сахарово за два дня освободят более 160 арестованных на акциях в Москве

Марина Литвинович из ОНК написала об этом в Telegram-канале.

В Сахарово за два дня освободят более 160 арестованных по административным делам на акциях в поддержку Алексея Навального, которые проводились в Москве. Об этом в собственном Telegram-аккаунте сообщила член региональной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Она уточнила, что активисты будут освобождены из спецприемника.

Прибыли в Сахарово. Сегодня и завтра будет самое массовое освобождение: сегодня до 23.59 освободится 64 человека, а за завтра - 99 человек. Всего на 10.35 в СП Сахарово содержится 292 человека Марина Литвинович, член ОНК по Москве

Напомним, что несогласованные акции протеста по российским городам прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти неоднократно предупреждали об ответственности граждан за участие в таких мероприятиях. В пресс-службе Мосгорсуда заявили, что столичные инстанции зарегистрировали 4908 дел, связанных с протестами. Известно, что 972 человека получили административные аресты, а 1232 – штрафы.

Фото: Piter.tv

