В данный момент парламентарии голосуют по вопросу введения выходного дня 12 апреля — в День Космонавтики.

В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в России. Речь идёт о праздниках День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства. С инициативой выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он рассказал, что введение новых выходных дней будет возможно с переходом на четырёхдневную рабочую неделю.

Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты. Сергей Вострецов, депутат Госдумы

В данный момент парламентарии голосуют по вопросу введения выходного дня 12 апреля — в День Космонавтики.

Ранее Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России.

Фото: pixabay.com