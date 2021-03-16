Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России

Он вступит в силу с 1 июня.

Госдума России в третьем чтении приняла закон, регулирующий просветительской деятельности в стране.

Он вводит определение просветительской деятельности, а также наделяет Минпросвещения и Минобрнауки полномочиями лицензировать просветительские проекты. Авторы законопроекта считают, что его необходимость заключается в противодействии Западу вмешиваться во внутренние дела России. Также будет уделено особое внимание сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.

В пояснительной записке к закону уточняется, что отсутствие соответствующего правового регулирования поспособствует негативному влиянию "антироссийских сил" в школьной и студенческой среде. Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов.

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