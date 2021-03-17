Президент РФ призвал уделить внимание борьбе с коррупцией

Владимир Путин указал на анализ соответствия доходов и расходов чиновников.

Президент России Владимир Путин призвал уделить внимание борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики. Заявление глава государства сделал на ведомственной коллегии.

Путин напомнил, что данный вопрос затрагивает гражданские и оборонные заказов, предоставления государственных услуг, использования муниципального и государственного имущества. Президент отметил, что прокуратуре необходимо анализировать соответствие доходов и расходов чиновников муниципального и федерального уровня. Нужно обратить внимание на совершенствование методов возврата из-за рубежа активов, "полученных преступным путем".

В Государственной Думе сочли слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине оскорблением россиян. Заявление Вячеслав Володин сделал в своём телеграм-канале. Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в Соединённых Штатах.

Видео: kremlin.ru