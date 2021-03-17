Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США

По его словам, он провёл длинный разговор с российским лидером.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в Соединённых Штатах. Об этом он рассказал в интервью телекомпании ABC.

По его словам, он провёл длинный разговор с российским лидером.

В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы". Джо Байден, президент США

Ранее CNN сообщало, что США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы на следующей неделе. Санкции обусловлены обвинениями во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Американские разведчики уверяют, что российские хакеры пытались дискредитировать демократического кандидата Джо Байдена.

Видео: ABC News