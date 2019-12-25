В Госдуме сочли слова Байдена о Путине оскорблением россиян

Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в Соединённых Штатах.

В Государственной Думе сочли слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине оскорблением россиян. Заявление он сделал в своём телеграм-канале.

Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну! Владимир Путин, президент России

Ранее Джо Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в Соединённых Штатах. По его словам, он провёл длинный разговор с российским лидером.