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В Госдуме сочли слова Байдена о Путине оскорблением россиян
Сегодня, 16:16
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matveyvn

В Госдуме сочли слова Байдена о Путине оскорблением россиян

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Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в Соединённых Штатах.

В Государственной Думе сочли слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине оскорблением россиян. Заявление он сделал в своём телеграм-канале.

Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!

Владимир Путин, президент России

Ранее Джо Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в Соединённых Штатах. По его словам, он провёл длинный разговор с российским лидером.

В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы".

Джо Байден, президент США

Теги: байден, володин, госдума, путин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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