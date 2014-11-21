МВД России разрабатывает закон о легализации незаконных мигрантов

МВД России занимается разработкой законопроекта, который позволит мигрантам легализовать свое положение в России, несмотря на то, что они ранее нарушили миграционные правила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве заявили, что разработка закона ведется в рамках масштабных реформ в миграционном законодательстве России.
Предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.
из сообщения МВД
Поправки предполагают закрепить возможность лицам, которые незаконно находятся на территории России на дату вступления в силу нового закона, урегулировать свои права в стране в течение определенного периода времени.
При этом штрафные меры в отношении таких мигрантов применяться не будут.
Ранее мы сообщали, что регистрация иностранных рабочих и их работодателей станет обязательным условием для работы в России.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все