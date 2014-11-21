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МВД России разрабатывает закон о легализации незаконных мигрантов
Сегодня, 11:38
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phil_k

МВД России разрабатывает закон о легализации незаконных мигрантов

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Разработка законопроекта ведется в рамках масштабной реформы в миграционном законодательстве России.

МВД России занимается разработкой законопроекта, который позволит мигрантам легализовать свое положение в России, несмотря на то, что они ранее нарушили миграционные правила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве заявили, что разработка закона ведется в рамках масштабных реформ в миграционном законодательстве России. 

Предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.

из сообщения МВД

Поправки предполагают закрепить возможность лицам, которые незаконно находятся на территории России на дату вступления в силу нового закона, урегулировать свои права в стране в течение определенного периода времени. 

При этом штрафные меры в отношении таких мигрантов применяться не будут.

Ранее мы сообщали, что регистрация иностранных рабочих и их работодателей станет обязательным условием для работы в России.

Фото: pixabay.com

Теги: гастрабайтеры в россии, легализация миграции, незаконные мигранты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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