В России ужесточат правила работы мигрантов

Регистрация иностранных рабочих и их работодателей станет обязательным условием для работы в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
В ведомстве пояснили, что сейчас разрабатывается законопроект, который предусматривает реформу порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Для этого введут два электронных реестра: для иностранных работников и их работодателей.
Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах.
МВД для ТАСС
По данным МВД, на миграционный учет за два месяца текущего года поставлены более одного миллиона граждан. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка.
Фото: Piter.tv
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