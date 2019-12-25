В России ужесточат правила работы мигрантов

МВД России обяжет мигрантов регистрироваться в электронных реестрах.

Регистрация иностранных рабочих и их работодателей станет обязательным условием для работы в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что сейчас разрабатывается законопроект, который предусматривает реформу порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Для этого введут два электронных реестра: для иностранных работников и их работодателей.

Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах. МВД для ТАСС

По данным МВД, на миграционный учет за два месяца текущего года поставлены более одного миллиона граждан. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка.

Фото: Piter.tv