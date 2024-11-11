В Петербурге перед судом предстанут участники преступного сообщества, незаконно легализовавшие более 150 тыс. мигрантов

В ходе расследования провели свыше 80 обысков, допрошено более 150 свидетелей.

Перед судом в Петербурге предстанут 20 участников преступного сообщества, которых обвиняют в организации незаконной легализации более 150 тыс. мигрантов. В составе группы – бывшие депутат муниципального образования и заместитель начальника УВМ регионального управления МВД России. Об этом рассказали в СК РФ.

Один из обвиняемых, являясь муниципальным депутатом в Колпинском районе, с марта 2020 года по октябрь 2022 года создал сообщество по изготовлению подложных документов о постановке иностранцев на учет. Для совершения преступлений он привлек полицейского и еще 18 лиц. Для своих целей фигуранты создали несколько хостелов. Кроме того, принимающей стороной выступили и другие организации города, якобы оказывающие услуги по временному размещению мигрантов.

В ходе расследования провели свыше 80 обысков, допрошено более 150 свидетелей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 128 млн рублей, объем уголовного дела – свыше 500 томов. В отношении должностного лица и одного из фигурантов уголовные дела выделены в отдельное производство.

Всех незаконных иностранцев сняли с учета, документы аннулированы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: по подозрению в организации нелегальной миграции задержаны два жителя Кингисеппа.

Видео: пресс-служба СК РФ