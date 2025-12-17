Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей.

В Ульяновской области выявили преступное сообщество теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. Отмечается, что связанные с ними юридические фирмы заключили договоры с клиентами на оказание услуг по строительным и отделочным работам.

Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей. Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок, чьи представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег.

Полицейские задержали лидера группировки. Всего в противоправной деятельности участвовали около 100 юридических лиц. Возбуждено уголовное дело.

