В Ульяновской области выявили преступное сообщество теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. Отмечается, что связанные с ними юридические фирмы заключили договоры с клиентами на оказание услуг по строительным и отделочным работам.
Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей. Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок, чьи представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег.
Полицейские задержали лидера группировки. Всего в противоправной деятельности участвовали около 100 юридических лиц. Возбуждено уголовное дело.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
