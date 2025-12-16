Установлено десять потерпевших, которым причинен ущерб на сумму от 15 до 50 тысяч рублей.

В Москве пресекли схему обмана граждан под видом поверки и замены счетчиков воды. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, две женщины и трое мужчин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники звонили жителям столицы от имени работников коммерческих организаций и убеждали, что по адресу их проживания срочно требуется произвести поверку счетчиков воды. К ним приезжали якобы метрологи, которые имитировали поверку, а затем сообщали о необходимости замены неисправных приборов.

Полицейские задержали подозреваемых по адресам проживания. В ходе обысков изъяты макеты метрологического оборудования, а также 29 счетчиков. В настоящее время установлено десять потерпевших, которым причинен ущерб на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске задержали мужчину, укрывшегося в доме с оружием.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА