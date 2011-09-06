В Красноярске задержали мужчину, укрывшегося в доме с оружием

Сообщалось, что вместе с ним в доме находился семилетний ребенок.

В Красноярске сотрудники полиции задержали мужчину, укрывшегося в доме с оружием. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночь на 16 декабря в частном доме на улице Любы Шевцовой. По данным регионального УМВД, мужчина в состоянии опьянения поссорился с супругой и выгнал ее на мороз, после чего произвел один выстрел в сторону улицы. Сообщалось, что вместе с ним в доме находился семилетний ребенок.

На место происшествия приехали сотрудники спецназа. Вместе с начальником краевого Главка Александром Соловьевым и его заместителем группа зашла в дом для проведения переговоров с мужчиной. Его задержали. Ружье, из которого злоумышленник стрелял, изъяли. В результате его действий никто не пострадал. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Видео: УМВД по Красноярскому краю