В Москве задержали аферистов, которые похитили у студентки украшения на 150 млн рублей

В Москве сотрудники полиции задержали аферистов, которые похитили у студентки украшения на 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, мошенники от имени сотрудников правоохранительных органов убедили студентку в том, что ее аккаунт на Госуслугах скомпрометирован и используется для финансирования противоправной деятельности. Они в режиме видеосвязи уговорили потерпевшую показать имевшиеся дома ценности, чтобы их передать под предлогом декларирования.

Девушка собрала драгоценности матери и передала их курьеру в Подмосковье. Отмечается, что украшения по цепочке переходили между сообщниками, пока не оказались у фигуранта в Ярославле. Полиция задержала всех подельников. Похищенные изделия обнаружили в одной из ярославских гостиниц. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве