Один из злоумышленников занимался установкой и поддержкой работы устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь.

В Подмосковье задержали трех приятелей, обслуживающих узлы связи в интересах онлайн-мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, в июле 2025 года одному из злоумышленников предложили "подработку" неизвестные лица. Он должен был заниматься установкой и поддержкой работы устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь. Это позволяло преступникам из других стран звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.

Отмечается, что оборудование станавливалось в посуточно арендуемых квартирах и переносилось на новый адрес каждые три-четыре дня. Впоследствии в преступную схему злоумышленник вовлек двух знакомых. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья