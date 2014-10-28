По данным ведомства, 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья сдал часы в ломбард.

В Подмосковье задержан подельник аферистов, выманивших у несовершеннолетней коллекцию часов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья получил семь предметов роскоши от другого "экспедитора", после чего сдал изделия в ломбард и получил за них 8,5 млн рублей. Он перевел деньги на счет куратора. Отмечается, что 17-летней жительнице Одинцова позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из SMS-сообщения для получения посылки. Затем с ней связались якобы сотрудники правоохранительных органов и обвинили ее в проведении финансовых операций на территории Украины.

Чтобы избежать уголовного наказания, потерпевшую заставили продемонстрировать по видеосвязи квартиру с целью оформления декларации на предметы роскоши. Злоумышленники обратили внимание на коллекцию наручных часов и приказали несовершеннолетней передать их доверенным лицам.

Оперативники установили и задержали одного из посредников мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковье