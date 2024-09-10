Отмечается, что 22-летний задержанный совершил преступление по указанию телефонных мошенников.

В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. В результате возгорания трансформаторной подстанции были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с камер наблюдения.

Спустя время оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Отмечается, что 22-летний задержанный совершил преступление по указанию телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Ранее мы сообщали, что на Алтае задержан подозреваемый в разбоях на офисы микрозаймов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА