Выяснилось, что у 26-летнего задержанного уже была судимость.

На Алтае задержан подозреваемый в разбоях на офисы микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник в течение месяца совершал налеты на офисы по выдаче микрозаймов в Новоалтайске. Он скрывал свое лицо под маской и угрожал работникам ножом. Получая наличные, мужчина убегал с места преступления. Отмечается, что после налетов он возвращался в Барнаул, где работал на одном из местных заводов.

Сотрудники полиции вычислили и задержали налетчика при осуществлении им очередного нападения. Выяснилось, что у 26-летнего задержанного уже была судимость. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что полиция Подмосковья выявила на стройплощадке 20 нелегальных мигрантов.

Видео: ГУ МВД по Алтайскому краю