Каждому нелегалу выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

Полиция Подмосковья выявила на стройплощадке 20 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, сотрудники полиции организовали проверку строительного объекта в поселке Ильинское-Усово. В ходе рейда по информационным учетным базам проверили 48 иностранных граждан. Выяснилось, что из них 20 мигрантов нарушили режим пребывания на территории России.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, каждому нелегалу выписали штраф в размере пяти тысяч рублей. Решением суда пятеро из них должны покинуть территорию страны в порядке самостоятельного контролируемого выезда.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья