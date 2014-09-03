Оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты превысил 94 млн рублей.

В Сургуте задержаны подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получая доступ к их расчетным счетам. Отмечается, что там "аккумулировались средства, добытые противоправным путем". В дальнейшем сообщники обналичивали деньги, конвертировали их в криптовалюту и переводили свом кураторам.

Оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты превысил 94 млн рублей. Также установлено, приобретенные злоумышленниками карты использовались для совершения дистанционных хищений на территории РФ. Возбуждено уголовное дело. Трое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА