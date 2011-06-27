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По подозрению в организации нелегальной миграции задержаны два жителя Кингисеппа
Сегодня, 11:45
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По подозрению в организации нелегальной миграции задержаны два жителя Кингисеппа

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Мужчина и женщина зарегистрировали не менее 20 иностранцев по нескольким адресам на территории города.

Правоохранители задержали двух жителей Кингисеппа за организацию нелегальной миграции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Предварительно, с января 2023 года по февраль текущего года 29-летняя приезжая и ее 43-летний приятель-рецидивист за деньги зарегистрировали не менее 20 иностранцев по нескольким адресам на территории города. При этом мигранты фактически там не жили. 

Сейчас устанавливаются точное количество легализованных мигрантов и соучастники противоправной деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что две пожилые жительницы Приозерска за 50 тыс. рублей зарегистрировали у себя девять мигрантов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кингисепп, нелегальная миграция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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