Две пожилые жительницы Приозерска за 50 тысяч рублей зарегистрировали у себя 9 мигрантов

Обе женщины задержаны в рамках уголовного дела.

Полицией задержаны две жительницы Приозерска, причастные к организации нелегальной миграции. Две женщины за 50 тысяч рублей зарегистрировали у себя девять мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), задержали двух жительниц города Приозерска, 55 лет и 61 года. Установлено, что задержанные за 50 тысяч рублей зарегистрировали не менее 9 мигрантов из Средней Азии по двум адресам на территории Приозерска, однако фактически иностранцы там не проживали.

Устанавливается точное количество легализованных мигрантов, а также соучастники противоправной деятельности злоумышленниц.

Экс-участкового будут судить за организацию незаконной миграции в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv