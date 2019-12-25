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Путин ужесточил наказание за публичное оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма
Сегодня, 16:33
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phil_k

Путин ужесточил наказание за публичное оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

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Нарушителям грозят многомиллионные штрафы и тюремные сроки.

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому законодательству, за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне посредством соцсетей или СМИ нарушителям грозит до трех лет колонии или штраф в размере до трех миллионов рублей.

Такое же наказание полагается за осквернение символов воинской славы или публичное унижение ветеранов. Однако, если в преступлении участвует группа лиц, то наказание ужесточается. Так нарушителям будет грозить до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей. 

Также виновных в преступлении могут лишить права занимать определенные должности, а также заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

Ранее мы сообщали, что Москва планирует снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая.

Фото: pixabay.com
 

Теги: осквернение символов воинской славы, оскорбление ветеранов, реабилитация нацизма
Категории: Новости России, Лента новостей,

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