Путин ужесточил наказание за публичное оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому законодательству, за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне посредством соцсетей или СМИ нарушителям грозит до трех лет колонии или штраф в размере до трех миллионов рублей.
Такое же наказание полагается за осквернение символов воинской славы или публичное унижение ветеранов. Однако, если в преступлении участвует группа лиц, то наказание ужесточается. Так нарушителям будет грозить до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей.
Также виновных в преступлении могут лишить права занимать определенные должности, а также заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.
Ранее мы сообщали, что Москва планирует снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая.
Фото: pixabay.com
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