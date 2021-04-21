В Кузбассе за осквернение символа воинской славы мужчина получил 4,4 года заключения

Александр Блошкин ранее признал вину в непозволительном комментарии к новости в соцсетях.

Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин поддержал государственное обвинение по уголовному делу об осквернении символа воинской славы России, совершенном публично и с использованием информационно-телекоммуникационной сети . Речь идет о расследовании в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего гражданина Александра Панасенко. Кемеровским областным судом он признан виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и значимости содеянного фигуранту расследование назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно инстанция лишила мужчину права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на срок в три года.

В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне мужчина оставил в сообществе "Инцидент Кузбасс" под публикацией с новостью о том, что в Государственной Думе напомнили о штрафах за порчу георгиевской ленты, комментарий. пресс-слкжба прокуратуры Кузбасса

Судебная инстанция установила, что в мае 2024 года накануне 9 мая местный житель оставил в социальной сети "ВКонтакте" комментарий, в котором публично осквернил символ воинской славы – георгиевскую ленту. Вину свою подозреваемый позже признал.

В ДНР развернули георгиевскую ленту вдоль мемориала Саур-Могила.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса