Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля

Дмитрий Песков не стал комментировать возможные темы послания.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, место выступления будет известно позже, так как в настоящее время рассматриваются разные способы проведения.

Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков отказался комментировать возможные темы послания президента.

Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию 2020 года на этой неделе

Фото: kremlin.ru