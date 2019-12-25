Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, место выступления будет известно позже, так как в настоящее время рассматриваются разные способы проведения.
Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Также Песков отказался комментировать возможные темы послания президента.
Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию 2020 года на этой неделе
Фото: kremlin.ru
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