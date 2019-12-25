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Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля
Сегодня, 14:16
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phil_k

Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля

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Дмитрий Песков не стал комментировать возможные темы послания.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, место выступления будет известно позже, так как в настоящее время рассматриваются разные способы проведения.

Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков отказался комментировать возможные темы послания президента. 

Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию 2020 года на этой неделе

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, обращение к федеральному собранию, федеральное собрание
Категории: Новости России, Лента новостей,

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