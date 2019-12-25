Путин проведет совещание по реализации послания Федеральному собранию 2020 года

Дата послания 2021 года пока не определена.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению президентского послания Федеральному собранию 2020 года. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Напомним, что в прошлом году Путин в своем послании объявил о поправках в Конституцию. Также в тексте говорилось о продлении программы социальных выплат, налаживанию поставок жизненно важных лекарств и многое другое.

Дата послания Федеральному собранию 2021 года не определена. Некоторые СМИ сообщали, что Кремль предполагает провести мероприятие 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Одной из возможных тем обращения Путина является дополнительная финансовая поддержка регионов и реструктуризация их долгов, сообщает "РИА Новости".

Новое послание президента Федеральному собранию запланировано провести в очном формате.

Ранее эксперт прокомментировал будущее послание президента Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru