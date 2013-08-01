  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Москва планирует снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая
Сегодня, 12:30
29
phil_k

Москва планирует снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

0 0

Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в очном формате

Москва готовится снять ограничения на проведение массовых мероприятий, рассказали РБК источники в мэрии города. Об этом планируют официально сообщить россиянам в конце апреля. Окончательное решение примут, ориентируясь на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится.

Елена Цунаева, сопредседатель центрального штаба движения

Также она добавила, что прорабатывается вариант онлайн-шествия. В 2020 от участников акции поступило около 3 миллионов анкет о родственниках, прошедших войну. Онлайн-шествие транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.

Напомним, что в прошлом году из-за эпидемии коронавируса Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня, а Акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме.

Ранее мы писали, что Празднование 800-летия Александра Невского в Петербурге "будет пышным"

Фото: Pixbay.com

Теги: 9 мая, бессмертный полк, день победы, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии