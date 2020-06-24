Турецкая партия предложила признать Крым российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира.

План турецкой партии подразумевает признание полуострова Крыма российским, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Среди других пунктов плана партии – ликвидация в регионе баз США и НАТО. Член партии Vatan Семих Корай добавил, что главная цель плана – оставить США одних в регионе.

Кроме того, партия "Родина" предложила всемирно признать Турецкую Республику Северного Кипра и Абхазию.

Ранее Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля.

Видео: Vatan Partisi