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Турецкая партия предложила признать Крым российским

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Турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира.

План турецкой партии подразумевает признание полуострова Крыма российским, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Среди других пунктов плана партии – ликвидация в регионе баз США и НАТО. Член партии Vatan Семих Корай добавил, что главная цель плана – оставить США одних в регионе. 

Кроме того,  партия "Родина" предложила всемирно признать Турецкую Республику Северного Кипра и Абхазию.

Ранее Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля.

Видео: Vatan Partisi

 

Теги: крым, турция
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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