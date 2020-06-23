В Турции предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность здоровья туристов.

Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля. Об этом рассказал турецкий посол в РФ Мехмет Самсар.

По его словам, сейчас Анкара ждёт ответа от Москвы на данное предложение. Самсар отметил, что Турция и Россия находятся в тесном контакте, поэтому восстановление перелётов представляется возможным.

Посол добавил, что в Турции предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность здоровья туристов.

Ранее выяснилось, когда планируется начать регулярное авиасообщение с Турцией.

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