Turkish Airlines хочет возобновить рейсы в РФ с июля.

Выяснилось, когда планируется начать регулярное авиасообщение с Турцией. Представители Ассоциации туроператоров России заявили, что авиакомпания Turkish Airlines огласила новую дату возобновления международных рейсов с РФ. В расписании значатся перелеты в июле в Москву, Петербург и Краснодар. Билеты доступны для бронирования.

В АТОР отметили, что иностранный перевозчик не указал пункты вылета из Турции. На данный момент неясно, будут ли вылеты совершаться только из Стамбула, или в список добавится Анталья.

Напомним, что ранее министр туризма Турции заявил о готовности Анкары возобновить регулярное авиасообщение с РФ с 15 июля. Однако чиновник добавил, что для этого требуется готовность второй стороны. Россия официально не объявляла об открытии границ.

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