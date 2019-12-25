Глава минтуризма Турции объяснил процесс проверки на коронавирус.

В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус. Об этом на официальном сайте заявили представители Ассоциации туроператоров РФ со ссылкой на министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя.

Чиновник объяснил, что если в рамках бесконтактной термометрии у туриста выявится повышенная температура (больше 37,8 градуса), а также сопутствующие симптомы, то путешественнику бесплатно предложат пройти тест на наличие коронавируса. При отрицательном тесте гость сможет следовать далее. Если тест покажет положительный результат, то иностранца госпитализируют. При бессимптомном протекании инфекции его могут поместить в изолированную зону отеля.

В Турции добавили, что медицинскую помощь в соответствующем учреждении туристу окажут только в случае его согласия. Министр рекомендует путешественникам приобрести дополнительную страховку, которая покроет подобные расходы.

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