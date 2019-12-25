Мальта готова открыть границы для граждан РФ с 15 июля.

Мальта планирует принимать гостей из всех стран с 15 июля. Об этом рассказали представители Российской ассоциации туроператоров. Власти государства заявили о том, что снимают все ограничения, связанные с авиасообщением. В Минтуризме Мальты добавили, что с 1 июля страна также готова обмениваться путешественниками нескольких стран. В дополнительный список попали аэропорты Италии (кроме регионов Эмилия-Романья, Ломбардия и Пьемонт), Греции, Хорватии, Польши (кроме аэропорта Катовице), Испании (кроме Мадрида, Каталонии, Кастильи-Ла Манча, Кастилии и Леона).

Напомним, что ранее перечень также включал Австрию, Венгрию, Германию, Кипр, Литву, Норвегию, Швейцарию, Люксембург, Чехию, Финляндию, Данию, Ирландию, Словакию, Исландию и Эстонию.

В Мальте рассказали, что ограничения по авиасообщению с РФ могут быть сняты с 15 июля. Однако на данный момент государственная граница у России все еще закрыта, а визовый центр Мальты в Москве не принимает документы.

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