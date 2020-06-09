В АТОР объяснили, что менеджмент туриндустрии хочет наверстать "упущенную прибыль".

Отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30 процентов. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Александр Курносов журналистам "Известий". По словам эксперта, представители туриндустрии стремятся "отбить" упущенную прибыль из-за пандемии коронавируса. Также подорожание цен связано с ростом спроса на внутренние путешествия по стране, связанные с закрытием государственных границ.

Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены Александр Курносов, вице-президент АТОР

Эксперт прогнозирует, что в 2020 году показатель въездного туризма будет нулевым. Он отметил, что для иностранцев Россия откроется не скоро, а высокий сезон для зарубежных путешественников открывается обычно в мае-сентябре.

В России массово подешевели билеты на самолет.

Видео: government.ru