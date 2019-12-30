Служба разведки предоставила инфографику военных сил РФ.

Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России. Иностранцы уверены, что Кремль угрожает Прибалтике из Калининграда и Ленобласти. Армия располагает на данной территории 170 танков, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами. Также у РФ есть 80 реактивных систем залпового огня и 24 баллистических ракет малой дальности. Такие сведения размещены в докладе Службы внешней разведки Эстонии. Искандеры регулярно находятся в 120 км от границы с Эстонией и в 45 км от Литвы.

У НАТО нет сопоставимых ракетных систем нигде в Европе прокомментировали иностранцы

Россия продолжает получать западные военные технологии. Доступ к информации не прекратился даже после ввода санкций. В частности, Россия активно сотрудничает с Уралвагонзаводом. Там создаются танки Т-90 и Т-14, а также с Kazakhstan Paramount Engineering.

Ранее Piter.tv писало том, что Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире.

Фото: Pixabay.com

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