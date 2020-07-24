Пентагон передал Таллину вооружение в рамках контракта.

Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin. Об этом сообщается на официальном сайте американского посольства в Таллине. Чиновники рассказали, что Министерство обороны страны и Силы обороны получили новое вооружением в рамках подписанного контракта с Пентагоном.

Прибывший груз из 92 противотанковых ракет Raytheon Javelin является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии текст сообщения

В Эстонии напомнили, что американские ракеты позволят Таллину укрепить стратегическую интеграцию стран-участниц НАТО, а также обеспечить оперативную совместимость между союзниками альянса.

Напомним, что в апреле 2020 года Эстония уже получила от США 128 ракет Raytheon Javelin. Данные поставки финансируются программой Building Partner Capacity Европейского командования Америки.

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Видео: YT / Gung Ho Vids