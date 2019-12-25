МИД Венгрии призвал ЕС не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства"

Венгрия и Литва обсудили возможные решения ЕС по ситуации с Минском.

Венгрия призвала Евросоюз не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства". Об этом в аккаунте на Facebook заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Чиновник считает, что решения ЕС в отношении Минска должны строиться на диалоге.

Министр отметил, что провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Литвы. Петер Сийярто рассказал, что вместе с коллегой Эдгарсом Ринкевичсом они сформировали единое мнение о протестах, происходящих в Белоруссии после недавних выборов.

Мы заинтересованы в основанных на диалоге решениях ЕС, которые не мешают построению будущих отношений между Белоруссией и Евросоюзом Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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