МИД Венгрии призвал ЕС не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства"

Венгрия призвала Евросоюз не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства". Об этом в аккаунте на Facebook заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Чиновник считает, что решения ЕС в отношении Минска должны строиться на диалоге.
Министр отметил, что провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Литвы. Петер Сийярто рассказал, что вместе с коллегой Эдгарсом Ринкевичсом они сформировали единое мнение о протестах, происходящих в Белоруссии после недавних выборов.
Мы заинтересованы в основанных на диалоге решениях ЕС, которые не мешают построению будущих отношений между Белоруссией и Евросоюзом
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все