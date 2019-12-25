Президент Литвы призвал Евросоюз обсудить санкции для Белоруссии

Науседа отметил, что власти республики не уважают своих граждан.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии из-за применения силы к оппозиции и мирным протестующим.

Науседа отметил, что власти республики не уважают своих граждан, а поэтому не могут уважать своих иностранных партнёров.

Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси. Гитанас Науседа, президент Литвы

Он добавил, что происходящее в Белоруссии сейчас даже близко не напоминает те репрессии, которые наблюдались в республике в последние годы. По его словам, в Белоруссии права человека сейчас находятся на последнем месте.

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