Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Сенатор призвал перестать оказывать насилие в отношении мирных протестующих и журналистов.

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал Лукашенко уйти в отставку, если официальные результаты выборов в стране не подтвердятся. Об этом пишут "РИА Новости".

Сенатор считает, что Лукашекно должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования. Он отметил, что президент должен уйти в отставку, если главу государства не переизбрали при помощи демократического голосования.

Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета. Джим Риш, глава комитета сената США по международным делам

Сенатор призвал перестать оказывать насилие в отношении мирных протестующих и журналистов. Также он заявил, что в Белоруссии необходимо в кратчайшие сроки восстановить интернет.

Ранее секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома.