Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал Лукашенко уйти в отставку, если официальные результаты выборов в стране не подтвердятся. Об этом пишут "РИА Новости".
Сенатор считает, что Лукашекно должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования. Он отметил, что президент должен уйти в отставку, если главу государства не переизбрали при помощи демократического голосования.
Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета.
Джим Риш, глава комитета сената США по международным делам
Сенатор призвал перестать оказывать насилие в отношении мирных протестующих и журналистов. Также он заявил, что в Белоруссии необходимо в кратчайшие сроки восстановить интернет.
Ранее секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома.
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